На Украине создали первую пожарную бригаду из монахинь

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Первая добровольная пожарная команда, в которой будут нести службу монахини, создана на Украине. Об этом в среду сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.

"Открытие пожарной команды состоялось сегодня, 22 декабря, в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области", - отмечается в сообщении.

В состав пожарной бригады вошли игуменья Иллария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля. Отмечается, что, кроме обеспечения пожарной безопасности монастыря и реагирования на чрезвычайные события, под защитой пожарной команды будут находиться семь сел и два поселка, входящих в сельскую территориальную общину, поскольку до ближайшей пожарной части около 20 км.

ГСЧС подчеркивает, что добровольцы прошли специальные учения, во время которых тренировались "по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим".