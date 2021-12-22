СМИ: Китай ограничит распространение иностранцами религиозного контента в интернете

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 декабря. /ТАСС/. Китайские власти запретят иностранным лицам и организациям распространять информацию религиозного характера в интернете без лицензии властей. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post.

По сведениям издания, изменения были разработаны Государственным управлением по делам религий и вступят в силу в марте.

Профессор пекинского Университета Миньцзу Сюн Куньсинь сообщил изданию, что новые меры подчеркивают внимание Пекина к национальной безопасности. "Сегодняшняя международная ситуация очень сложна. Европейские страны и США клеветали на Китай, чтобы помешать его развитию. Некоторые религиозные силы готовы помогать им в их политических целях", - заявил профессор.

В начале месяца глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости "китаизации" религии в стране и важности сосредоточения религиозной деятельности вокруг Коммунистической партии Китая. Он подчеркнул, что религиозная деятельность должна осуществляться в рамках закона и не должна вмешиваться в образовательные, судебные, административные дела и общественную жизнь.

Западные страны часто критикуют Китай, обвиняя его в притеснении религиозных деятелей и представителей различных религиозных конфессий. Пекин называет эти обвинения не соответствующими действительности.