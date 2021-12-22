Проект по трудоустройству студентов на Севере и в ДФО запустят с 2022 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Росмолодежь и Ростуризм с 2022 года запускают проект "Больше, чем работа", который предполагает помощь в трудоустройстве и стажировках в северных и дальневосточных регионах для молодых людей - полуфиналистов, финалистов и победителей конкурсов на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщила журналистам глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

"В 2022 году мы делаем следующий шаг, когда есть возможность не просто осмысленно попутешествовать и сделать что-то полезное, а есть возможность еще профессионально реализоваться. Если говорить про регионы, то это регионы, прежде всего, те, которые сталкиваются с оттоком молодого населения: это регионы Крайнего Севера, дальневосточные регионы", - сказала Разуваева, отметив, что Камчатский край станет стартовым регионом для реализации данной программы.

Старт проекта запланирован на февраль-март 2022 года. "Этот проект является отличным примером межведомственного взаимодействия. Он удовлетворит запрос органов власти и бизнеса в квалифицированных кадрах. Также он поможет студенческой молодежи пройти стажировку и устроиться на работу по профилю. Здесь Росмолодежь будет помогать региональному бизнесу проводить работу по выявлению, подбору и обучению молодых кадров. Фактически Росмолодежь станет своего рода агрегатором, благодаря которому региональный бизнес сможет удовлетворить свои запросы", - подчеркнула Разуваева.

Со стороны работодателей обеспечивается проживание и питание участников внутри региона, уточнили ТАСС в пресс-службе Росмолодежи. В рамках нового проекта речь, в частности, может идти о поиске научно-производственных кадров для предприятий Арктической зоны (газовая и нефтяная промышленность), организации волонтерских экологических экспедиций на Крайний Север и Дальний Восток, а также о трудоустройстве молодых людей на специальности в рамках запроса компаний или госорганов, добавили в пресс-службе.

Проект станет частью молодежной туристической программы "Больше, чем путешествие". Программа "Больше, чем путешествие" доступна для участников конкурсов платформы "Россия - страна возможностей" и российского общества "Знание". География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 250 маршрутов. Организаторами выступают Росмолодежь, Ростуризм, Министерство науки и высшего образования РФ, АНО "Россия - страна возможностей", общество "Знание".