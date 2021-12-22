Власти Камчатки намерены создавать в регионе научные фонды климатических изменений

ТАСС, 22 декабря. Власти Камчатского края намерены создавать в регионе научные фонды на основе программы климатических изменений в океане. Об этом заявил журналистам губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках семинара-совещания по подготовке к совместному заседанию Государственного совета РФ и Совета при президенте России по науке и образованию.

"После прошлогоднего негативного, тревожного события - красных приливов - мы выступили с инициативой, чтобы все научные организации, которые занимаются отдельными аспектами изучения мирового океана, сосредоточились на этом явлении. В 2021 году началась реализация комплексной научной программы изучения климатических изменений в океане, в результате которой просчитана модель, объясняющая причины появления этого явления - красных приливов - и его возможные последствия. Сейчас мы формулируем конкретные предложения, связанные с тем, чтобы в регионе формировались научные фонды", - пояснил губернатор.

По его мнению, такие фонды должны базироваться на принципах софинансирования регионов, федерации и бизнеса, а также на мерах стимулирования бизнеса к финансированию научных разработок. Это позволит привлечь в регионы молодых и талантливых специалистов.

"Необходимо создание мотивирующих точек научного прорыва. На Камчатке такие возможности мы представляем и, как регион, их формулируем, мы четко видим, где может быть перспектива, исходя из стратегического назначения региона. Климат и океан - фундаментальная тема, но она имеет абсолютно прикладное звучание. В прошлом году на Камчатке были красные приливы, в этом году они случились в Японии, часто они повторяются и в других зонах и <…> осмыслить эти явления, сделать прогноз климатических изменений, мониторинг, как на это влияет таяние льдов, как будет меняться популяция отдельных видов биоресурсов, которые являются основой нашей экономики, - все это взаимосвязанные факты, которые могу стать мотивирующими для постановки задачи перспективным ученым", - пояснил губернатор.

Совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию состоится в пятницу, 24 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отмечал, что совместное заседание Государственного совета и Совета по науке и образованию состоится у президента России Владимира Путина в формате видеоконференции до конца года.

Год науки и технологий объявлен в России по инициативе главы государства в 2021 году.