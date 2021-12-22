Полянский заявил, что на Украине ведется война против русского языка

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Украины развернули войну против русского языка и русского образования. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая в среду на неформальном заседании Совета Безопасности по "формуле Арриа".

"Принудительная украинизация - неотъемлемая часть официальной политики Киева. Она дискриминирует значительную часть населения по признакам языка и ведет к серьезным нарушениям прав русскоязычного населения", - указал он.

Полянский напомнил, что в 2017 году был принят закон, ограничивающий использование русского языка в образовании. "В настоящее время мы видим войну против русского языка и русского образования, что нарушает многие многочисленные международные соглашения по правам этнических меньшинств", - продолжил он. Дипломат подчеркнул, что в случае Украины это также прямое нарушение конституции, которая гарантирует права русского языка и говорящих на нем жителей страны.

Россия в среду проводит неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа" по вопросу о соблюдении прав человека и национальных меньшинств в государствах Прибалтики и на Украине.