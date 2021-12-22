В проектах платформы "Россия - страна возможностей" приняли участие более 8 млн человек

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 8 млн человек приняли участие в проектах президентской платформы "Россия - страна возможностей" за 3,5 года с момента ее создания, 37 тыс. человек стали победителями и призерами. Об этом в среду сообщил руководитель платформы Алексей Комиссаров на встрече с членами экспертного совета при правительстве.

"За эти годы в работе платформы приняли участие уже более восьми миллионов человек, а 37 тыс. стали победителями и призерами наших проектов. Год от года растет количество наших участников. Особенно удивительно и приятно, в этом году мы получили заявки из 150 стран мира от людей, которые хотят участвовать в проекте "Лидеры России", - сказал он.

Комиссаров напомнил, что на данный момент платформа "Россия - страна возможностей" включает в себя 26 проектов, конкурсов и олимпиад, а также образовательный центр "Мастерская управления "Сенеж" и сообщество победителей конкурса "Лидеры России" - клуб "Эльбрус".

Платформа "Россия - страна возможностей" была создана в 2018 году по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.