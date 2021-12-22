Реформы общественного транспорта начаты в 2021 году в 25 городах России

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Реформы общественного транспорта, подразумевающие обновление подвижного состава автобусных перевозчиков, модернизацию системы общественного транспорта, а также создание единого оператора, были начаты в 25 городах РФ в этом году. Об этом сообщил в среду руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта Группы ВЭБ.РФ Александр Кондрашов.

"За этот год 25 городов начали реформы в сфере общественного транспорта. <…> Города взяли на себя определенные финансовые обязательства - они либо идут в программу модернизации городского электрического транспорта (ГЭТ), либо начали комплексную реформу. Что также важно - все эти реформы <…> будут оцифрованы с точки зрения построения математической и транспортной модели и также будут наполнены актуальными цифровыми управленческими решениями", - сказал он в ходе круглого стола "Какими путями движется общественный транспорт в регионах: итоги 2021 и планы 2022" на площадке "Городские лаборатории ВЭБ.РФ".

Как отметил Кондрашов, в этом году в рамках проведения реформ общественного транспорта было возобновлено строительство метрополитенов в Нижнем Новгороде, Красноярске и Челябинске. Кроме того, активно ведется строительство новой трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. В этом году также было подписано концессионное соглашение о модернизации троллейбусной системы в Челябинске.

О модернизации общественного транспорта

По словам министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского, в результате проведения транспортной реформы в Перми были обновлены 613 автобусов и 24 трамвая. Количество маршрутов в городе сократилось с 82 до 77. За счет оптимизации маршрутов удалось снизить объем транспортной работы на 15%, добавил он.

Как отметил директор проектного офиса по развитию общественного транспорта Новокузнецка Денис Новохацкий, в этом году была модернизирована трамвайная инфраструктура на улице Орджоникидзе и в районе Топольники, заключен контракт на поставку 20 трамваев, приобретены 19 новых троллейбусов. "В течение всего этого года, нужно понимать, что общий процент исполнения транспортной работы в рамках муниципальных контрактов - 98,5%. <…> Мы понимаем, что вся маршрутная сеть, которую мы формируем, должна быть комплексной, не должна исключать из себя друг друга", - сказал он.

В то же время заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков сообщил, что в 2022 году власти Ростовской области приобретут на условиях лизинга порядка 150 новых автобусов в рамках проекта по обновлению подвижного состава городского пассажирского транспорта. Он также отметил, что в рамках реализации проекта развития электротранспорта будут закуплены порядка 100 современных трехсекционных трамваев, обновлены 2 трамвайных депо и реконструированы 122 км трамвайных путей.

Согласно данным Индекса качества жизни, который ВЭБ.РФ рассчитывает для 115 российских городов, общественный транспорт остается основным способом передвижения россиян. 42% респондентов добираются до места своей работы или учебы, используя наземный или подземный общественный транспорт.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину до начала следующего года утвердить и начать реализацию единой по стране программы модернизации общественного транспорта. С 2025 года по 2030 год из федерального бюджета уже может быть выделено до 158,4 млрд рублей на обновление парка пассажирского транспорта, включая пригородные электрички. Это позволит повысить долю обновленного общественного транспорта в городах с 9% в 2024 году до 30% в 2030 году. А удовлетворенность жителей качеством транспортного обслуживания должна вырасти с 15% в 2024 году до 50% в 2030 году.