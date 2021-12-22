Девочка из Луганска Фаина Савенкова выступила на неформальном заседании СБ ООН

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Видеозапись обращения к ООН 13-летней писательницы из Луганска Фаины Савенковой была продемонстрирована на неформальном заседании Совета Безопасности всемирной организации по "формуле Арриа" в среду. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Меня зовут Фаина Савенкова, я нахожусь в доме в Донбассе, - обратилась к участникам заседания Савенкова. - Летом этого года я записала видеообращение к ООН, в котором говорилось, что у детей Донбасса тоже есть право на мирную жизнь. Вскоре после этого я узнала, что сайт "Миротворец" опубликовал мои личные данные и данные моих родственников в открытом доступе. Меня обвинили в работе на российские правительственные структуры. Из-за этой лжи некоторые деятели на Украине начали угрожать мне и преследовать меня. Это не только ставит под угрозу мою жизнь и жизнь моей семьи, но и способствует продлению конфликта в Донбассе. Дорогие взрослые, я не участвую в политике, я просто подросток, который пытается учиться. Я считаю, что я и мои ровесники имеют право жить в мирных городах, не сталкиваясь с тем, что сделали взрослые".

"Без моего согласия, без решения суда была опубликована моя личная информация. Она оказалась у преступников со всего мира. Нет гарантий, что они не используют ее. Поэтому я прошу о помощи. Я не хочу бояться за свою жизнь. Никто не должен нарушать закон и ставить под угрозу жизнь детей, - добавила Савенкова.

Россия в среду проводит неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа" по вопросу о соблюдении прав человека и национальных меньшинств в государствах Прибалтики и на Украине.