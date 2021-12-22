Щелково признали лучшим муниципалитетом Подмосковья в 2021 году

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Городской округ Щелково признали лучшим муниципалитетом в рейтинге округов Московской области. В тройке лидеров также Котельники и Одинцово, сообщается в среду в официальном инстаграм-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

"Щелково занял первое место в рейтинге городских округов по итогам 2021 года. Он содержит 45 целевых показателей, которые отражают эффективность работы муниципалитетов. Второе место - Котельники, третье - Одинцовский. Лучший ЗАТО - Звездный городок", - значится в публикации.

Премии главам округов на заседании Высшего совета региона вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Здесь собрались люди, которые имеют очень важное отношение к управлению большой, опорной, знаковой территорией в нашей стране - Московской областью. Хотелось бы поблагодарить всех, кто работает в нашей команде. В 2014-м мы провозгласили идеологию лидерства, сформулировали 7 принципов, каждый из которых остается актуальным. Подчеркну, что ни идеология, ни принципы с течением времени не меняются. Это базис наших взаимоотношений и подхода к делу", - приводит пресс-служба его слова.

Также Воробьев вручил премии "Прорыв года". Павловский Посад отмечен за достижение в социально-экономическом развитии, Истра - за работу, которая привела к росту доверия власти. За создание комфортной городской среды награжден городской округ Пушкинский, за восстановление туристско-экскурсионного потока - Коломна, за использование новых информационно-коммуникационных каналов обратной связи - Химки.

"Сергиев Посад получил премию за привлечение частных инвестиций в теплоснабжение, Лосино-Петровский - соцгазификацию и обеспечение газовой безопасности, Ленинский - развитие массового спорта, Богородский - эффективную оптимизацию сети образовательных учреждений. В номинации "Флагман образования" победила Электросталь, "Территория безопасности" - Домодедово, "Вакцинация от COVID-19" - Кашира. За работу в сфере экологии губернатор наградил городской округ Долгопрудный, за создание комфортных условий ведения бизнеса - Клин, за вовлечение земель в сельхозоборот и привлечение инвестиций в АПК - Талдомский, за эффективное управление муниципальными программами - Жуковский", - уточняется в публикации.

Также определены лучшие за проведенную трансформацию управления: в службе занятости это региональная команда Ирины Каклюгиной, в сфере управления отходами - Андрея Разина, в онкологии - Светланы Стригунковой.