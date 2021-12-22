Песков заявил, что вопросы к пресс-конференции Путина прогнозируются, но не прописываются

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вопросы для большой пресс-конференции президента России Владимира Путина заранее не прописываются, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он заметил, что Кремль может прогнозировать темы, которые интересуют журналистов.

"Вопросы не могут быть заранее прописаны, потому что они [СМИ-иноагенты] тоже принимают участие [в большой пресс-конференции], и они тоже спрашивают у президента. То есть если они считают, что их вопросы прописаны, они все легко прогнозируются", - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу "Россия-24". Таким образом он ответил на вопрос о том, что некоторые СМИ-иноагенты утверждают, что вопросы к большой пресс-конференции Путина заранее прописаны.

Песков пояснил, что в Кремле "следят за повесткой дня весь год, особенно тогда, когда она настолько неспокойна, как сейчас, настолько тревожна в каких-то аспектах, настолько нестабильна в других аспектах, и в то же время обещающая - в третьих аспектах".

"Это все очень легко спрогнозировать", - уверен пресс-секретарь главы государства. "Когда наши эксперты, когда аппарат правительства готовит справочные материалы для президента, мы как раз все эти темы прогнозируем и очень часто попадаем", - отметил Песков.

Место проведения пресс-конференции

Песков рассчитывает, что через какое-то время местом проведения большой пресс-конференции главы государства вновь станет столичный Центр международной торговли (ЦМТ).

"Потому что в ЦМТ меньше зал", - объяснил представитель Кремля, почему в этом году для проведения большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина выбран Манеж, а не ЦМТ. Он уточнил, что в этом году "были определенные требования Роспотребнадзора, должна была быть обеспечена определенная дистанция между рядами, между каждым местом, которое занимают журналисты, и между этими рядами и президентом".

"Поэтому во исполнение этих требований Роспотребнадзора - а все-таки первостепенная забота - это безопасность, здоровье президента - мы просто выбрали зал побольше", - уточнил Песков. Он признался, что не знает, надолго ли место проведения большой пресс-конференции переехало в Манеж. "Потом, когда все нормализуется, вернется на круги своя, даст бог, переедем обратно", - надеется пресс-секретарь главы государства.

Среди других новшеств предстоящей 23 декабря ежегодной пресс-конференции Путина представитель Кремля назвал меньшее количество аккредитованных представителей СМИ. "Меньше, к сожалению, журналистов, мы ограничены цифрой 500, так обычно у нас доходило до 1 200 журналистов, поэтому половина от того, что было раньше, но хоть так", - сказал Песков. По его словам, "в остальном все будет [как всегда], это классическая пресс-конференции, ежегодная пресс-конференция президента со свободной повесткой дня, со свободными вопросами и исчерпывающими ответами главы государства", - заверил пресс-секретарь Путина.

Путин встречается с журналистами на ежегодных больших пресс-конференциях с 2001 года, перерыв был сделан на тот период, когда он занимал пост премьер-министра РФ - с мая 2008 года по май 2012 года. Первые семь пресс-конференций Путина проходили в 14-м корпусе Кремля, а затем общение главы государства с прессой было переведено в ЦМТ на Краснопресненской набережной. В 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, Путин отвечал на вопросы журналистов из своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.