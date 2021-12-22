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Пандемия COVID-19

Песков: в первой версии поправок о ковид-сертификатах на транспорте не учли много проблем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Введение поправок в законодательство об использовании сертификатов о вакцинации должно сопровождаться диалогом власти и граждан и скрупулезной работой экспертов. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Это вопрос диалога людей и власти, это вопрос скрупулезной работы экспертов, которые верстают законопроекты, это очень сложная субстанция для реализации", - сказал представитель Кремля, отметив, что в первой версии законопроекта о ковид-сертификатах на транспорте "не удалось высмотреть много проблем, которые с этим сопрягаются автоматически", поэтому этот документ затем был отозван.

"Тем более, что президент <...> однозначно высказал свою точку зрения о том, что какие бы благие цели не преследовались, но они не должны приводить к существенному ухудшению жизни людей", - подчеркнул Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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