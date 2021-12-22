Более 8 тыс. волонтеров МГЕР в период пандемии провели акции адресной помощи

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 8 тыс. волонтеров присоединились в период пандемии коронавируса к работе волонтерских штабов "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и провели акции адресной помощи по всей стране. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе движения.

"К работе волонтерских штабов МГЕР в период пандемии подключились более 8 тыс. волонтеров, они провели более 130 тыс. акций адресной помощи по всей стране. Самыми востребованными форматами помощи, которую оказывали молодогвардейцы, стала адресная доставка продуктов ковидным больным и автоволонтерство - перевозка врачей по адресам вызовов. За этот год автоволонтеры совершили более 9,5 тыс. подобных выездов", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в профессиональные праздники и во время дежурств врачей волонтеры проводили акции "Спасибо врачам", а также дарили цветы и подарки медработникам. "Возле больницы №50 в Москве активисты растянули 33-метровый баннер с надписью "Спасибо врачам". В Татарстане восстановили памятное граффити, посвященное фельдшеру СМП Дании Салимовой, ушедшей из жизни в результате COVID-19", - отметили в пресс-службе.

В 2021 году волонтеры МГЕР, прошедшие вакцинацию, сдали порядка тысячи литров крови. Как уточнили в пресс-службе, отдельным направлением работы волонтеров стала кампания по вакцинации от коронавируса. "Более 3 тыс. волонтеров МГЕР помогали жителям на пунктах вакцинации. Кампания также включала информационное сопровождение, просветительские акции и флешмобы в социальных сетях, посвященные важности вакцинации. Так, к акции #ЗдороваяРеакция в Инстаграм присоединились более 5 тыс. участников", - сказали в пресс-службе.

"Всего в 2021 году молодогвардейцы организовали более 130 тыс. адресных акций, для сравнения, в 2020 году МГЕР провела порядка 70 тыс. аналогичных акций. Мы видим, что все больше представителей молодежи активно участвуют в волонтерской работе. Важно, что сегодня государство уделяет добровольцам особое внимание и оказывает поддержку, это способствует укреплению гражданского общества в России", - подчеркнул и.о. председателя Координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов, которого цитирует пресс-служба.