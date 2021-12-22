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Пандемия COVID-19
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Председатель Генассамблеи ООН сдал положительный тест на коронавирус

У Абдуллы Шахида наблюдаются легкие симптомы заболевания

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Абдулла Шахид (представитель Мальдив) сдал в среду положительный тест на наличие коронавируса, у него наблюдаются легкие симптомы. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы ГА ООН Полины Кубияк.

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"Председатель [сессии] Генеральной Ассамблеи Абдулла Шахид сдал сегодня положительный тест на COVID-19. Председатель испытывает легкие симптомы и ушел на изоляцию, согласно совету врачей, - отметила Кубияк. - Абдулла Шахид полностью вакцинирован и на прошлой неделе получил бустерную прививку".

По ее словам, у главы сессии в последние дни были ограниченные публичные контакты.

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