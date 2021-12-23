Исследователи в США вскрыли найденную в пьедестале статуи генерала Ли капсулу времени

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Американские исследователи в Ричмонде (штат Вирджиния) вскрыли капсулу времени, найденную в пьедестале снесенной ранее конной статуи генерала конфедератов Роберта Ли. Об этом сообщает в среду агентство AP.

Капсула времени представляла собой небольшую коробку, сделанную из свинца. Ее сначала долго не могли вскрыть, но в результате обнаружили в ней три книги, конверт и серебряную монету. Это послание потомкам пролежало в запечатанном виде более 130 лет - памятник возвели в 1890 году.

"Это важный день для истории Ричмонта и Вирджинии", - заявил присутствовавший при вскрытии капсулы губернатор штата демократ Ральф Нортэм, который в июне 2020 года и постановил снять памятник с постамента на фоне проходивших тогда в городе и по всей стране протестов против расовой дискриминации.

Содержимое найденных книг пока не уточняется, поскольку все они намокли, так что исследователям предстоит сначала привести их в нормальное состояние. По словам Нортэма, когда предметы подсохнут, они помогут пролить свет на взгляды людей, живших в городе в конце XIX века.

Тем не менее, находка оказалась далеко не тем, на что многие рассчитывали. Согласно записям, содержащимся в Библиотеке Вирджинии, предполагалось, что капсула будет намного больше по размеру: в ней должно было содержаться около 60 различных предметов, так или иначе связанных с Конфедеративными Штатами Америки (КША), существовавшими на рабовладельческом юге страны в период гражданской войны с 1861 по 1865 год. В одной из газетных статей 1887 года говорилось также, что в капсуле содержатся предметы, относящиеся к гражданской войне, а также "фотография [президента США Авраама] Линкольна в гробу". Линкольн руководил северными штатами во время гражданской войны, которую южане проиграли. Были ли все эти предметы на самом деле спрятаны в постаменте памятника генералу Ли, а если и были, то куда исчезли, не уточняется.

Снос памятника

Памятник главнокомандующему армией КША генералу Роберту Ли (1807-1870) был демонтирован в Ричмонде в сентябре. До недавнего времени он оставался последним памятникам конфедератам на Моньюмент-авеню - улице в Ричмонде, где на протяжении долгого времени стояли другие статуи военачальников и политических лидеров американского рабовладельческого Юга. Высота конного памятника Ли вместе с постаментом составляла почти 20 м, а вес самой статуи - 12 тонн. Это был самый крупный и самый известный в США мемориал, посвященный конфедератам.

Статуя генерала Ли была установлена в Ричмонде в 1890 году. Она считалась произведением искусства и была внесена в Национальный реестр исторических мест США. Тем не менее темнокожее население с момента появления монумента считало его символом расизма.

Конфедерация южных штатов со столицей в Ричмонде существовала на территории современных США с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого юга, которых называли конфедератами, сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено. Уже после окончания войны памятники деятелям Конфедерации были установлены во многих южных штатах. Многие в США считают это проявлением расизма. Сторонники сохранения символики и названий, связанных с конфедератами, отмечают, что они являются неотъемлемой частью истории страны.