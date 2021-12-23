Компания Novavax заявила об эффективности своей вакцины против омикрон-штамма

ТАСС, 23 декабря. Вакцина от коронавируса NVX-CoV2373 (Nuvaxovid) производства американской биотехнологической компании Novavax приводит к формированию устойчивого иммунного ответа на омикрон-штамм коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании в среду.

"NVX-CoV2373 продемонстрировал [формирование] сильного иммунного ответа на омикрон-штамм [коронавируса] и другие циркулирующие варианты", - приводятся в заявлении слова главы направления разработок и исследований компании Грегори Гленна.

Отмечается, что после вакцинации двумя дозами препарата наблюдается перекрестная реактивность к варианту "омикрон". После введения спустя шесть месяцев третьей дозы иммунный ответ усиливается. Кроме того, Novavax занимается разработкой специализированной вакцины от омикрон-штамма. "Мы надеемся начать клинические исследования в первом квартале 2022 года", - сообщили в компании.

Вакцина NVX-CoV2373 была разработана американской компанией Novavax при участии британских ученых. Она состоит из вирусоподобных наночастиц, собранных из фрагментов белков оболочки коронавируса. Их попадание в организм пациента заставляет иммунитет атаковать эти частицы и вырабатывать антитела к SARS-CoV-2. Препарат рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.