{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Компания Novavax заявила об эффективности своей вакцины против омикрон-штамма

Препарат приводит к формированию устойчивого иммунного ответа на штамм, отметили в компании

ТАСС, 23 декабря. Вакцина от коронавируса NVX-CoV2373 (Nuvaxovid) производства американской биотехнологической компании Novavax приводит к формированию устойчивого иммунного ответа на омикрон-штамм коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте компании в среду.

На эту тему
Что известно об омикрон-штамме коронавируса
Что известно об омикрон-штамме коронавируса

"NVX-CoV2373 продемонстрировал [формирование] сильного иммунного ответа на омикрон-штамм [коронавируса] и другие циркулирующие варианты", - приводятся в заявлении слова главы направления разработок и исследований компании Грегори Гленна.

Отмечается, что после вакцинации двумя дозами препарата наблюдается перекрестная реактивность к варианту "омикрон". После введения спустя шесть месяцев третьей дозы иммунный ответ усиливается. Кроме того, Novavax занимается разработкой специализированной вакцины от омикрон-штамма. "Мы надеемся начать клинические исследования в первом квартале 2022 года", - сообщили в компании.

Вакцина NVX-CoV2373 была разработана американской компанией Novavax при участии британских ученых. Она состоит из вирусоподобных наночастиц, собранных из фрагментов белков оболочки коронавируса. Их попадание в организм пациента заставляет иммунитет атаковать эти частицы и вырабатывать антитела к SARS-CoV-2. Препарат рекомендован Всемирной организацией здравоохранения для экстренного применения.

Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Тесно контактировавший с вице-президентом США Харрис сотрудник заразился коронавирусом
Человек был ранее полностью вакцинирован и не испытывал симптомов COVID-19
Читать полностью