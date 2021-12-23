Аргентинские художники подготовили выставку в честь годовщины начала поставок "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 декабря. /ТАСС/. Выставка работ аргентинских художников, приуроченная к годовщине начала поставок в южноамериканскую республику российской вакцины "Спутник V", открылась в среду в Российском центре науки и культуры в Буэнос-Айресе. Как сообщила глава представительства Россотрудничества Ольга Муратова, одним из инициаторов проведения экспозиции стал аргентинский футбольный клуб "Расинг".

"Выставка посвящена борьбе с коронавирусом и проходит в годовщину прибытия вакцины "Спутник V" в Аргентину", - сказала Муратова на открытии.

Как рассказал журналистам представитель отделения "Расинга", занимающегося проектами в области культуры, Кристиан Джованелли, они предложили провести выставку, так как "хотели подчеркнуть важность первой вакцины, которую получила страна". "Эта вакцина дала надежду", - добавил он.

Помимо картин на выставке был представлен футбольный вымпел, который по просьбе "Расинга" раскрасил нейрохирург, который в свободное время занимается живописью. До экспозиции вымпел уже побывал на матче.

Аргентина стала третьей страной после России и Белоруссии, где начали применять "Спутник V". 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников.