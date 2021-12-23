В Южной Корее зафиксировали новый суточный антирекорд смертности из-за коронавируса

СЕУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Количество смертей из-за коронавируса в Республике Корея достигло 22 декабря нового суточного максимума, составив 109. Об этом сообщило в четверг национальное управление по контролю и профилактике заболеваний.

Число находящихся в тяжелом и критическом состоянии пациентов также выросло до нового максимума, достигнув 1 083. За сутки в стране выявлено 6 919 случаев заражения. Днем ранее их было 7 456, а во вторник - 5 202. С конца ноября среднесуточное число новых случаев заражения составляет от 4 до 7 тыс..

Резкий рост заболеваемости в Южной Корее произошел после того, как 1 ноября были ослаблены карантинные ограничения в рамках правительственного плана постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. В конце ноября власти приняли решение приостановить дальнейшее ослабление правил социального дистанцирования, ускорить проведение ревакцинации и увеличить число больничных коек, дефицит которых стал причиной задержек в госпитализации и смерти десятков пациентов.

На прошлой неделе власти ужесточили карантинные меры в связи с быстрым распространением в стране коронавирусной инфекции. Максимальное число участников частных встреч по всей стране сокращено до четырех человек, все они должны быть полностью вакцинированными.

Рестораны могут принимать посетителей до 21:00, а кинотеатры, концертные залы и интернет-кафе должны закрываться в 22:00. Вход в общественные заведения осуществляется по вакцинным пропускам. Школы в столичном регионе вновь перешли на частично удаленный режим работы, на очных занятиях должно присутствовать не более двух третей учеников. Число посетителей спортивных мероприятий и концертов, проходящих на свежем воздухе, ограничено 300.

Как ранее указал премьер-министр страны Ким Бу Гём, ужесточение карантинных мер - это вынужденный шаг в условиях роста числа новых случаев инфицирования и смертности, количества находящихся в тяжелом и критическом состоянии пациентов, а также распространения омикрон-штамма коронавируса.