В аэропортах Сургута и Нижневартовска из-за непогоды задержаны рейсы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Массовая задержка рейсов на прилет и вылет произошла в двух крупнейших аэропортах Ханты-Мансийского автономного округа: в Нижневартовске и Сургуте. Причиной стал сильный боковой ветер. Об этом ТАСС сообщили в четверг утром в справочных аэропортов.

Ранее на сайте регионального ГУ МЧС сообщалось, что, по данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ХМАО ожидаются сильный снег, метель, порывистый ветер.

"Рейсы не вылетели из-за непогоды. Сильный боковой ветер", - сообщили ТАСС в справочной аэропорта Нижневартовск.

В справочной аэропорта Сургута ТАСС пояснили, что задержка ряда рейсов связана с их поздним прибытием. "Из-за сильного бокового ветра произошла задержка рейсов на прилет, в результате задержаны рейсы на вылет", - отметил собеседник агентства.

По данным онлайн-табло аэропорта Нижневартовск, задержан прилет рейсов из Москвы, Новосибирска, Тюмени, на вылет рейсы в Уфу, Москву, Новосибирск, Ханты-Мансийск. В аэропорту Сургута задержаны рейсы на вылет, в частности, в Махачкалу, Тюмень, Екатеринбург, Москву, Омск, Уфу, на прилет, в частности, из Омска, Тюмени, Иркутска.