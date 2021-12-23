Челябинские власти направили 149 млн рублей на проект долговременного ухода за инвалидами

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области направили 149 млн рублей на реализацию в 2022 году пилотного проекта по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой правительства региона.

"По решению губернатора Алексея Текслера в Челябинской области утверждена дорожная карта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. <...> На реализацию мероприятий из федерального и областного бюджетов в 2022 году выделено порядка 149 млн рублей", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, сиделки будут оказывать гражданам услуги на дому, а юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр поставщиков таких социальных услуг, получат субсидии на возмещение затрат. Кроме того, для пожилых людей и инвалидов в стационарных учреждениях организуют стационарное социальное обслуживание, отвечающее всем современным требованиям.

Услуги по уходу на дому в 2022 году будут получать 265 жителей региона в Сатке, Златоусте, Озерске, Магнитогорске, Челябинске. С этой целью в комплексных центрах соцобслуживания будут трудоустроены 150 сиделок по всей области. Услуги будут предоставляться не менее четырех часов в день семь дней в неделю.