Первая передвижная экологическая лаборатория заработает в Норильске с января 2022 года

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Передвижная экологическая лаборатория для мониторинга состояния атмосферы доставлена в Норильск на севере Красноярского края. Она заработает с января 2022 года, говорится в распространенном сообщении регионального министерства экологии и рационального природопользования.

"В Норильск доставили передвижную эколабораторию. Спецавтомобиль приступит к работе после обкатки и настройки измерительного оборудования, а в январе 2022 года будет курсировать по улицам в тестовом режиме. Средства на приобретение передвижной экологической лаборатории в Норильске выделены в рамках краевой госпрограммы "Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве уточнили ТАСС, что стоимость передвижной лаборатории в Норильске - 28 млн рублей. Усиление экологического надзора выполняется в рамках нацпроекта "Экологии". "Эколаборатория дает нам возможность оперативно реагировать на экологические нарушения. <…> В Норильске такой возможности нет ни у одной контролирующей или проверяющей структуры. Благодаря мобильности у нас появилась возможность замерять экологический фон и определять концентрацию веществ в текущий момент на границе санитарно-защитной зоны любого предприятия", - приводятся в сообщении слова регионального замминистра экологии Юлии Гуменюк.

Лаборатория создана базе грузового автомобиля "КамАЗ" и способна работать в условиях низких температур, выезжать на дальние расстояния, преодолевать заносы и снежные накаты. Современное оборудование позволит измерять 16 показателей загрязняющих веществ в автоматическом режиме и еще порядка 30 веществ с их дальнейшим анализом в стационарной лаборатории.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

В рамках проекта "Чистый воздух" планируется снизить уровень загрязняющих выбросов как минимум на 20% в 12 промышленных городах, в том числе в Норильске. Должна появиться эффективная система мониторинга и общественного контроля за состоянием воздуха.