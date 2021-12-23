В Якутии отменили требование предъявлять QR-код на входе в торговые центры

ЯКУТСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии отменили требование предъявлять ковид-документы для допуска в торговые центры. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Требование о предъявлении QR-кода вакцинированного от коронавируса или переболевшего для допуска в торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, с сегодняшнего дня отменяется. Соответствующий указ глава Якутии Айсен Николаев подписал сегодня, 23 декабря", - говорится в сообщении.

Уточняется, что смягчение ограничительных мер произошло на фоне улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и повышения количества взрослого населения, вакцинированного от коронавируса.

"Согласно новому указу, проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий Республики Саха (Якутия), допускается при половине заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили без участия зрителей. Кроме того, режим работы предприятий общественного питания, в том числе банкетных залов, продлевается до 01:00", - добавили в правительстве.

За последние сутки в регионе выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 44 случая - в Якутске. Первым компонентом в регионе вакцинировано 72,3% взрослого населения, в Якутске - 75,6%.