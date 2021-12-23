Глава Якутии предложил в 2023 году провести в регионе "Российскую креативную неделю"

ТАСС, 23 декабря. Власти Якутии предложили провести в Якутске в 2023 году "Российскую креативную неделю". Об этом сообщил в четверг глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной соглашению между Роскультцентром и регионом о долгосрочном сотрудничестве.

"Мы надеемся, что как раз подписание соглашения сегодня нам поможет стать регионом-партнером на следующий год для фестиваля-форума "Российской креативной недели". И мы хотим, чтобы в 2023 году "Российская креативная неделя" проходила у нас в Якутске", - сказал Николаев. Он отметил, что мероприятие могло бы быть приурочено к годовщине креативного кластера "Квартал труда", который планируется открыть уже в следующем году.

Руководитель Роскультцентра, директор форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова подчеркнула, что Якутия задает тренд в правильном понимании, как развивать креативную экономику: не только делать упор на творчество, а внедрять креативную работу в сырьевом секторе. "Мы анализируем международный опыт развития креативных индустрий. Есть подход отраслевого развития. По версии ООН, таких отраслей как минимум 14: начиная от IT и заканчивая урбанистикой. А есть подход более инновационный, когда рассматривается доля креативности во всем секторе. Мы с вами понимаем, что если на тракторном заводе есть качественный айтишник, дизайнер, маркетолог, то КПД такого завода будет гораздо выше. И Якутия выбрала этот инновационный подход", - отметила она.

Первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь" прошел в Красноярске в ноябре 2021 года. Мероприятие было посвящено развитию 14 направлений креативных индустрий, среди которых IT, дизайн, архитектура, гастрономия, кино и телевидение, музыка, новые медиа и другие.