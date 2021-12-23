Путин: РФ не хочет блокировать иностранные сервисы, но ужесточение мер нельзя исключать

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не хочет прибегать к крайней мере воздействия на нарушителей российского законодательства - блокировке иностранных IT-сервисов, однако такие меры нельзя исключать в случае дальнейшего игнорирования требований законов РФ. Такую позицию глава государства обозначил в четверг на большой пресс-конференции.

"Мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинились нашему законодательству, - подчеркнул Путин. - Во многих странах, вы знаете, замедление трафика идет, другие способы, вплоть до фактической блокировки работы. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам. Но если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества".

В России и во всем мире обсуждается уход от обезличенности в интернете, но нужно соблюсти золотую середину, заявил Путин.