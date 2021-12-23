Почти 360 тыс. нижегородцев проголосовали за лучшую общественную инициативу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Почти 360 тыс. жителей Нижегородской области проголосовали за инициативы жителей в рамках проекта "Вам решать", которые будут реализованы в 2022 году. Об этом журналистам в четверг сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Почти 360 тыс. нижегородцев проголосовало за проекты "Вам решать". Мне хочется поблагодарить всех, кто принял участие в голосовании. Это не просто формальность, а реальная возможность повлиять на улучшение качества жизни в городах и селах региона. Люди предлагают инициативы, объединяются для их реализации, работают сообща. Проект "Вам решать" стал по-настоящему важным каналом коммуникации и мощной консолидирующей силой", - сказал Никитин.

Он уточнил, что на рассмотрение жителей региона было вынесено 914 инициативных проектов, поступивших на конкурсный отбор, все они будут реализованы в будущем году.

Проект "Вам решать" реализуется в Нижегородской области по инициативе главы региона. В областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрено 730 млн рублей ежегодно на реализацию инициативного бюджетирования.