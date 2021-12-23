Путин заявил, что оскорбление пророка Мухаммеда - не свобода творчества

"Размещение Гитлера или Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" - это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. <...> Оскорбление в адрес пророка Мухаммеда - это что такое? Это свобода творчества? Я считаю, что нет. Это нарушение свободы на вероисповедание и нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам", - заявил глава государства в четверг на ежегодной пресс-конференции.

Путин отметил, что такое поведение "вызывает к жизни другие, еще более острые экстремистские проявления", приведя в качестве примера теракт в редакции журнала Charlie Hebdo в Париже после публикации карикатур.

Президент подчеркнул важность свободы творчества и свободы в целом. "Без свободы без всякого сомнения нет движения вперед, нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное. Но нужно понимать, что эта свобода вступает в определенные противоречия с целями, ради которых мы ее развиваем, тогда, когда сталкивается со свободой другого человека. <...> Свобода должна быть внутри и должна проистекать от уважения ко всем, которых касаются такие или иные действия", - заметил он.

"Россия складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, и мы привыкли в основе своей относиться с уважением к интересам и традициям другого. Это, действительно, основательная база существования России как многонационального государства, - сказал президент. - Чувствуется, что в других странах мы наблюдаем дефицит такой культуры общения. Зачем же нам этот дефицит, как иммунодефицит, переносить в нашу среду, в наше общество?"

Путин выступил за формирование "внутреннего ограничения". "Вот у нас собрались руководители и собственники крупнейших наших сетей, создатели общественной организации и приняли определенные внутренние правила, как выстраивать свою работу таким образом, чтобы не вредить людям, не наносить ущерба подросткам, детям и так далее. По этому пути, мне кажется, надо идти", - пояснил он.