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Пандемия COVID-19

В Сербии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Инфицирование выявлено у пациента, прибывшего из Ботсваны

БЕЛГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции зафиксирован в Сербии в четверг. Об этом сообщило национальное телевидение Сербии.

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Инфицирование омикрон-штаммом выявлено у пациента, прибывшего в республику из Ботсваны. Отмечается, что на въезде в Сербию ПЦР пациента был отрицательным. Повторный тест показал наличие омикрон-штамма коронавируса.

Ранее ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса "омикрон" может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями. ВОЗ отметила, что для омикрон-штамма характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Новый штамм коронавируса был впервые выявлен в Южной Африке и распространяется во многих странах мира, в том числе в ряде государств ЕС. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.

Теги
БотсванаСербияПандемия COVID-19
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