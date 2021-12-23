В Сербии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

БЕЛГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции зафиксирован в Сербии в четверг. Об этом сообщило национальное телевидение Сербии.

Инфицирование омикрон-штаммом выявлено у пациента, прибывшего в республику из Ботсваны. Отмечается, что на въезде в Сербию ПЦР пациента был отрицательным. Повторный тест показал наличие омикрон-штамма коронавируса.

Ранее ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса "омикрон" может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями. ВОЗ отметила, что для омикрон-штамма характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Новый штамм коронавируса был впервые выявлен в Южной Африке и распространяется во многих странах мира, в том числе в ряде государств ЕС. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.