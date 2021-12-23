В Новгородской области медработникам начнут доплачивать полмиллиона рублей

ТАСС, 23 декабря. Медицинские работники в Новгородской области смогут получать дополнительную поддержку в виде 500 тыс. рублей в год в течение трех лет при условии работы в лечебных учреждениях региона на протяжении пяти лет. Соответствующий законопроект в четверг был принят депутатами новгородского областного собрания, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Законом установлена дополнительная выплата для медработников в размере 500 тыс. рублей. Она будет предоставляться ежегодно в течение трех лет с 2022-го по 2024 год. При этом медик должен принять на себя обязательство отработать в медицинской организации в течение пяти лет", - говорится в сообщении.

По расчетам депутатов, новая мера соцподдержки привлечет в 2022 году 20 врачей дефицитных специальностей. Согласно принятому законопроекту, на новую выплату смогут претендовать выпускники медицинских вузов 2021 или 2022 годов, специалисты, которые впервые устраиваются на работу в лечебное учреждение на территории Новгородской области. Доплату также смогут получить специалисты, трудоустроившиеся после увольнения из медорганизации в связи с выходом на пенсию.

"Поддержка медицинских работников в целях их привлечения и удержания в медицинских организациях Новгородской области является одной из актуальнейших задач. Кадровая ситуация в системе здравоохранения региона остается довольно острой", - приводит пресс-служба слова автора законопроекта депутата Ольги Захаровой.