Швеция и Дания со следующей недели требуют для въезда отрицательный тест на COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Швеции и Дании из-за роста распространения коронавируса вводят требование отрицательного теста на COVID-19 при въезде. Об этом в четверг сообщают управления здравоохранения двух стран в своих пресс-релизах.

Новые правила в Швеции вступят в силу с 28 декабря 2021 года. Для въезда в королевство иностранным гражданам от 12 лет и старше потребуется отрицательный тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы. При путешествии внутри страны на общественном транспорте дальнего следования компании-перевозчики будут обязаны обеспечить каждому пассажиру доступ к сидячему месту.

В Дании с 27 декабря снова вводятся для въезжающих в страну иностранцев старше 15 лет временные ограничения, действующие до 17 января и предусматривающие прохождение тестирования на COVID-19 (ПЦР-тест) не более чем за 72 часа до пересечения границы. Жители королевства должны по возвращении из-за рубежа сделать тест в течение 24 часов с момента въезда в страну.