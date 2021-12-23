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Пандемия COVID-19

Регулятор США разрешил применение лекарства от COVID-19 компании Merck

Речь идет о молнупиравире

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США в четверг одобрило применение таблеток от COVID-19 (молнупиравир), произведенных американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Сегодня FDA [по ускоренной процедуре] выдало разрешение на применение в условиях чрезвычайной ситуации (пандемии - прим. ТАСС) молнупиравира [производства компании] Merck для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести", - сказано в сообщении.

Ранее американский регулятор одобрил для экстренного использования препарат для лечения COVID-19 Paxlovid, разработанный компанией Pfizer.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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