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В Сирии началась работа по локализации производства российских вакцин от ковида

В составе межведомственного координационного штаба России уже создана и приступила к выполнению задач соответствующая рабочая группа

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия и Сирия создали рабочую группу по локализации производства на сирийской территории российской вакцины от коронавируса, сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственных координационных штабов двух стран.

"Принято решение о реализации масштабного проекта по локализации производства российских вакцин [от коронавируса] на территории Сирии. В составе межведомственного координационного штаба России уже создана и приступила к выполнению задач соответствующая рабочая группа. Без сомнения, совместно с нашими сирийскими друзьями мы эту задачу успешно выполним", - сказал Мизинцев.

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