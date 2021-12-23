В Петербурге общественный транспорт в ночь на 1 января будет работать до 02:00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Общественный транспорт Санкт-Петербурга, включая метрополитен и наземный, в новогоднюю ночь будет работать до 02:00, затем после перерыва снова возобновит свою работу. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Весь общественный транспорт Петербурга будет работать с 31 декабря на 1 января до 02:00. Затем четыре часа перерыва, и в 06:00 все снова на линии", - говорится в сообщении.

Ранее в комитете сообщали, что в связи с отсутствием массовых мероприятий общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня. Позднее губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление, по которому в новогоднюю ночь предприятиям общепита разрешили работать без ограничений по времени, также можно будет посетить кафе и рестораны в рождественскую ночь. В остальные дни сохраняется запрет принимать посетителей после 23:00. Также отложено до 2 января введение системы предъявления QR-кодов для посещения магазинов и предприятий общепита.

Кроме того, в Ленинградской области кафе и рестораны смогут работать в Новый год и Рождество до 02:00 вместо 23:00. Постановление об ограничениях подписал во вторник губернатор региона Александр Дрозденко.