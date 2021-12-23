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Премьер Албании призвал тщательно расследовать утечку личных данных 637 тыс. граждан

Эди Рама принес личные извинения гражданам, чьи персональные данные попали в открытый доступ

ЗАГРЕБ, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Албании Эди Рама в четверг призвал правоохранительные органы к тщательному расследованию утечки личных данных 637 тыс. граждан, в том числе руководства страны, политиков и партийных функционеров.

"Я надеюсь и призываю правоохранительные органы провести это расследование как можно лучше", - приводит слова Рамы северомакедонский портал "360 градусов".

При этом албанский премьер принес личные извинения гражданам, чьи персональные данные попали в открытый доступ.

"Раскрытие размера зарплат албанцев осуществлено в нарушение гражданских прав, свобод и достоинства человека, законов и конституции", - днем ранее заявил президент Албании Илир Мета.

В Сети в открытом доступе оказалась информация, касающаяся размера зарплат, личных идентификационных номеров, а также рабочих мест жителей страны. В частности, среди прочих обнародован размер официальной зарплаты президента и премьер-министра Албании, составляющий €2,1 тыс. и €1,87 тыс. соответственно.

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