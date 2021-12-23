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Пандемия COVID-19

Власти Эквадора объявили обязательной вакцинацию от коронавируса

По данным Минздрава республики, к 21 декабря от коронавируса полностью привиты 77,2% жителей старше 5 лет

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство Эквадора приняло решение сделать обязательной вакцинацию от коронавируса в стране. Об этом сообщило в четверг министерство здравоохранения южноамериканской республики.

"В Эквадоре объявляется обязательной вакцинация от COVID-19. Это решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией в данный момент, то есть ростом случаев заражения и распространением новых штаммов, которые вызывают беспокойство, таких как "омикрон", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, у страны есть необходимое количество вакцин "для иммунизации всего населения". "Вакцинация не будет обязательной для тех лиц, у которых есть медицинские противопоказания. Им нужно будет предоставить справку", - сообщил Минздрав.

По данным ведомства, к 21 декабря от коронавируса были полностью привиты 12,4 млн человек, что составляет 77,2% жителей старше 5 лет. С начала пандемии в Эквадоре коронавирусом заразились более 538 тыс. человек, умерли 33,6 тыс. заболевших.

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ЭквадорПандемия COVID-19
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