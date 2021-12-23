Калининградские власти выделят 220 млн рублей на создание приюта для бездомных животных

КАЛИНИГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области направят субсидию в 220 млн рублей на создание к 2024 году приюта для бездомных животных в поселке Славянское Полесского городского округа. Соответствующее постановление областного правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно материалам портала, на реконструкцию зданий площадью 4 499,6 кв. м под приют для безнадзорных животных выделят 220 млн 329,73 тыс. рублей. Главным распорядителем бюджетных средств выступает министерство сельского хозяйства области. Госзаказчик - бюджетное учреждение области "Центр для безнадзорных животных".

Разработка проекта и рабочей документации предполагается в 2021 году. Проведение работ в 2023-2024 годах.

Согласно данным официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок, приют будет рассчитан на круглогодичное содержание 1 000 собак, 200 кошек. Планируемая штатная численность сотрудников - 10 человек, обслуживающего персонала - 30 человек.