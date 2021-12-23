Два катера-буксира запустят на городских маршрутах по Москве-реке в 2022 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Два катера-буксира начнут курсировать в 2022 году на городских речных маршрутах по Москве-реке, которые будут перемещать судна нарушителей на специализированные стоянки. Об этом в четверг сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В следующем году мы запустим два катера-буксира. Они будут перемещать судна на спецстоянки, если их владельцы нарушают правила на Москве-реке. Речь идет о мелких катерах и гидроциклах, которые в летний период часто отдыхают на Москве-реке и нередко нарушают правила. Нарушением на реке считается, если экипаж катера или водитель гидроцикла оказались нетрезвыми или у них нет нужных документов для управления. Решение об отбуксировке будет принимать инспектор ГИМС МЧС, помогать в буксировке - сотрудники "Московского паркинга", - говорится в сообщении.

Катера-буксиры будут перемещать суда нарушителей на специализированные стоянки в Хлебниковский затон с севера Москвы и Нагатинский затон с южной части города. Стоимость буксировки составит 24 636 рублей, суток на спецстоянке - 15,9 тыс. рублей. На спецстоянке судно будет находиться, пока владелец не оплатит штраф.

В 2022 году по Москве-реке начнут работать два городских речных маршрута. "Город обязан обеспечить безопасность пассажиров на воде. Важно, чтобы в акватории был порядок - столкновения, создание опасных ситуаций и потеря управления судном могут привести к печальным последствиям", - добавляется в публикации.