Кравцов: требования по антитеррористической безопасности выполняются во всех школах России

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Требования по антитеррористической безопасности в настоящее время исполняются во всех российских школах, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Обязательно все те школы, которые входят в программу капитального ремонта, они проходят - и дополнительные средства выделяются - [проверку] на антитеррористическую безопасность. В целом, как мы видим, - мы провели проверку всех школ - сегодня максимально требования исполняются", - заявил Кравцов.

В мае после стрельбы в казанской школе Минпросвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах. Документ содержит правила, которые позволяют обеспечить сохранение жизни, здоровья как обучающихся, так и работников учебных заведений. В пресс-службе министерства заявляли о необходимости проведения проверок состояния защищенности школ, организации разъяснительной работы в педагогических коллективах, проведении классных часов о законопослушном поведении.

По его словам, Минпросвещения видит работу по профилактике деструктивного поведения прежде всего в создании "белого" интернета. "Когда у нас будет создан "белый" интернет, где вся информация будет соответствовать возрасту ребенка, той программе, по которой он работает, не будет негативного контента, который может повлечь какие-то обстоятельства", - добавил Кравцов.

О создании "белого" интернета Кравцов сообщил в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, такой интернет будет предлагать проверенный контент.