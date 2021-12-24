Спецборт МЧС России доставил во Вьетнам 100 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Специальный борт МЧС РФ доставил во Вьетнам 100 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщили в пресс-службе ведомства.

"МЧС России направлена гуманитарная помощь населению Вьетнама. 100 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт" направлено населению дружественного государства специальным бортом", - сказали в ведомстве.

Рейс выполнялся по поручению правительства РФ в рамках гуманитарной помощи.

В начале декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком в Москве обсуждал возможность поставки вакцины "Спутник Лайт" в страну. Председатель правительства также высоко оценил сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией.