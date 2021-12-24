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Пандемия COVID-19

СМИ: в Словакии пенсионеры получат по €200 и €300 за вакцинацию от коронавируса

Для финансового поощрения пенсионеров государство выделило €279 млн, отмечает радио RTVS

ПРАГА, 24 декабря. /ТАСС/. Около 500 тыс. жителей Словакии в возрасте старше 60 лет получат до новогодних праздников финансовое вознаграждение в €200 и €300 за прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом сообщило в четверг вечером радио RTVS.

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В Словакии, население которой насчитывает около 5,5 млн жителей, недавно был принят закон о выплате пожилым гражданам €200, если они получили две дозы вакцины, и €300 - за три дозы препарата. Для финансового поощрения пенсионеров государство выделило €279 млн.

Словакия в пересчете на количество населения занимает одно из первых мест в Евросоюзе по числу новых случаев заражения коронавирусом. При это страна находится на одном из последних мест в сообществе по количеству привитых от коронавируса жителей.

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