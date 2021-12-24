На Камчатке расселят 1 500 человек, проживающих в аварийных домах, до конца 2022 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Около 1 500 жителей Камчатки до конца 2022 года получат новое жилье взамен аварийного, признанного таковым до 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"До 1 января 2017 года в крае было признано аварийным около 35 тысяч квадратных метров жилья, на текущий момент расселено почти 20 тысяч квадратных метров. В улучшении жилищных условий нуждается около 1 500 человек. Фондом ЖКХ достигнута договоренность о досрочном финансировании в 2021 году мероприятий 2023-2024 годов, что позволит до конца 2022 года завершить расселение жилого фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу до 1 января 2017 года, и приступить с 2023 года к расселению жилого фонда, признанного аварийным после этого срока", - уточнили в пресс-службе правительства края.

Проблема расселения ветхого и аварийного жилья была поднята в четверг в ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что программа расселения аварийного фонда в России будет продолжена и распространится на жилье, признанное таковым после 1 января 2017 года.