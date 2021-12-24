"Известия": вирусологи считают, что число заражений "омикроном" может расти по экспоненте

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Число заражений новым штаммом коронавирусной инфекции может расти по экспоненте, сообщили "Известиям" вирусологи. По данным экспертов, точной статистики по распространению "омикрона" в России пока нет.

"Как устроен экспоненциальный процесс? Сначала в течение нескольких недель рост происходит не очень быстро, частота варианта остается низкой. А после он начинает расти лавинообразно", - отметил профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин.

По данным на 21 декабря, зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом "омикрон", однако 23 декабря изданию сообщили в Роспотребнадзоре, что обновления статистики пока не было.

"Пока мы не обладаем точной статистикой по распространению "омикрона" в России. Для этого нужны широкие обследования или тесты, которые позволяют выявить этот штамм. Реальная цифра может быть выше озвученной в десятки раз. Но я склоняюсь к тому, что доля этого штамма в России пока не такая значительная. У нас превалирует "дельта" с ее высокой летальностью", - сказал эксперт.