В аэропорту Анадыря из-за непогоды задержали вылеты семи рейсов

ТАСС, 24 декабря. Вылет семи самолетов из аэропорта им. Ю.С.Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задержан из-за пурги, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Более чем на три часа задержан вылет двух рейсов в Петропавловск-Камчатский, по одному - в Хатырку, Ваеги, Мейныпильгыно, Залив Креста, Марково. Часть рейсов задерживается с 21 декабря, часть - с 23-го.

Сейчас Чукотка находится в зоне влияния циклона. В настоящий момент в Анадыре пурга, скорость ветра - около 7 м/с.

Аэропорт имени Юрия Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.