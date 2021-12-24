Во Владивостоке сдали в эксплуатацию новый жилой дом для семей военных

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Семьи военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) и Восточного военного округа (ВВО) получили жилье в новом доме во Владивостоке, состоящем из 299 квартир. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ТОФ.

"В преддверии Нового года во Владивостоке состоялась торжественная передача нового многоквартирного дома с вручением ключей семьям военнослужащих Тихоокеанского флота и Восточного военного округа. Десятиэтажный жилой дом на 299 квартир расположен в строящемся перспективном районе города Снеговая падь", - говорится в сообщении.

После торжественной церемонии офицеры и прапорщики отправились в свои служебные квартиры, которые будут закреплены за ними на время службы.

Новостройка отвечает всем требованиям современного комфортного жилья: в доме просторные квартиры улучшенной планировки с четким разделением на гостевую, в которую входят гостиная и кухня, и приватную зоны, которая объединяет спальни и детские комнаты.