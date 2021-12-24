В ЕГРН внесли данные о границе между Камчаткой и Чукоткой

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Сведения о границе между Камчатским краем и Чукотским автономным округом внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), что позволит вовлечь в экономический оборот приграничные земли Пенжинского и Олюторского районов полуострова, сообщается на сайте краевого правительства Камчатки.

"Еще в 2019 году был заключен контракт по установлению координат границ между Камчатским краем и Чукотским автономным округом. Описательная часть была подготовлена, однако возникли сложности, связанные с определением точных координат из-за особенностей рельефа, наличия водных объектов и горной гряды. В этом году была составлена карта-план и внесены координаты границы. Благодаря этому установлены не только границы нашего региона, но и границы муниципальных районов, соответственно, приграничные земли могут быть вовлечены в экономический оборот", - приводятся в сообщении слова министра имущественных и земельных отношений Камчатского края Ивана Мищенко.

Протяженность границы между восточными субъектами составила почти 1,5 тыс. километров. Граница начинается на мысе Пятнистом побережья Берингова моря и, проходя по водоразделам северных рек в Корякском нагорье, оканчивается в точке пересечения административных границ Магаданской области, Чукотского автономного округа и Камчатского края, расположенной в отрогах Янранайского хребта.