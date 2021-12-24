СМИ: еще два вуза в Гонконге убрали памятники жертвам событий на площади Тяньаньмэнь

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 декабря. /ТАСС/. Еще два гонконгских вуза в пятницу убрали с территории своих кампусов памятники жертвам событий на пекинской площади Тяньаньмэнь 1989 года. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее сведениям, Китайский университет Гонконга устранил статую "Богини демократии" высотой 6,4 м. Она находилась там с 2010 года по инициативе студенческого союза. В свою очередь Университет Линнань демонтировал барельеф, также посвященный этой тематике и выполненный тем же автором - скульптором и правозащитником Чэнь Вэйминем, являющимся гражданином Новой Зеландии.

Днем ранее Университет Гонконга убрал с территории своего кампуса восьмиметровую скульптуру, известную под названием "Столп стыда", которая находилась там свыше 20 лет. Медное изваяние весом в две тонны было выполнено датским скульптором Йенсом Гальшиотом. Он изобразил десятки искривленных и переплетенных между собой тел, символизируя погибших в ходе трагических событий на площади Тяньаньмэнь.

В 1997 году Гальшиот передал эту работу для постоянной экспозиции оппозиционному "Гонконгскому альянсу в поддержку патриотического демократического движения в Китае". Сменив несколько мест, скульптура в итоге оказалась в 1998 году в Университете Гонконга. В конце сентября текущего года альянс распался. Его члены подозреваются в сговоре с внешними силами и стали фигурантами дел о нарушении нового закона о национальной безопасности, после чего университет попросил убрать статую со своей территории.