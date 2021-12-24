Четверть всех прививок от коронавируса москвичи сделали в выездных пунктах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Москвичи сделали четверть всех прививок против коронавируса в популярных общественных местах столицы, в которых с января этого года начали работать выездные медицинские бригады. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Чуть более года назад в Москве началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. Тогда столица стала первым городом в мире, где был открыт доступ к бесплатной вакцинации от COVID-19 сначала для отдельных групп населения, а затем для всего взрослого населения. Помимо прививочных кабинетов в городских поликлиниках, была организована работа выездных бригад вакцинации в популярных местах столицы - ГУМе, торговых центрах, некоторых офисах "Мои документы". Сделать прививку там можно в удобное для себя время без прикрепления к поликлинике и без предварительной записи. Такой формат оказался очень популярным у жителей столицы - четверть всех прививок против COVID-19 москвичи получили именно в местах работы выездных бригад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ежедневно вакцинацию в популярных общественных местах обеспечивают около 150 работников городских медицинских организаций и более 70 сотрудников центров госуслуг.

Первая выездная прививочная бригада начала работу в январе этого года в ГУМе на Красной площади. Затем медики стали принимать жителей и в других популярных локациях.

В Москве сделать прививку или пройти повторную вакцинацию можно в любом из 100 прививочных пунктов в поликлиниках, а также в ГУМе, "Лужниках", фуд-молле "Депо", торгово-развлекательном центре "Рио" и других популярных общественных местах.