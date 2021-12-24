Кузбасс получит более 905 млн рублей допфинансирования на ремонт дорог

КЕМЕРОВО, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Кемеровской области дополнительное финансирование в размере 905 млн рублей на ремонт автомобильных дорог, которые были включены в опорную сеть РФ. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте правительства Кузбасса.

"В рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения" в 2022 и 2023 годах Кузбасс получит по 452 709,1 тыс. рублей. На эти средства планируется отремонтировать не менее 36 км автомобильных дорог, которые вошли в опорную сеть РФ", - говорится в сообщении.

Ранее Кузбасс добился включения более 25% дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью свыше 1,4 тыс. км в опорную сеть автомобильных дорог РФ, тогда как опорная сеть РФ в большинстве регионов не превышает 10% от общей протяженности автомобильных дорог. В общей сложности в опорную сеть в Кузбассе вошли 36 участков дорог, такие как скоростная магистраль между Кемерово и Новокузнецком, участки трасс Томск - Мариинск, в сторону Новосибирска и к Алтайскому краю, а также дороги к аэропортам в Кемерове и Новокузнецке.

Какие именно участки отремонтируют за счет выделенных региону средств будет определено позднее. По данным властей, нормативное состояние опорной сети автомобильных дорог РФ в Кузбассе составляет 44%, к 2024 году планируется повысить этот показатель до 85%.