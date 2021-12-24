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Пандемия COVID-19

United Airlines отменила более 100 рейсов из-за вызванной COVID-19 нехватки персонала

По оценкам Управления транспортной безопасности США, предшествующие Рождеству дни являются наиболее загруженными в плане пассажиропотока, равно как и 2 и 3 января, когда жители страны возвращаются домой после новогодних праздников

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Одна из крупнейших американских авиакомпаний United Airlines отменила в канун Рождества более 100 рейсов из-за нехватки персонала, вызванной распространением омикрон-штамма коронавируса и ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается в обнародованном в четверг заявлении компании.

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"К сожалению, мы вынуждены были отменить некоторые рейсы и заблаговременно информируем [об этом] клиентов, которых это затронуло, - указала United Airlines. - Мы приносим извинения за эти нарушения и прилагаем усилия к тому, чтобы перебронировать [билеты] максимально большого числа людей и отправить их [в запланированные ими] на праздники места".

Предшествующие Рождеству дни являются, по оценкам Управления транспортной безопасности США, наиболее загруженными в плане пассажиропотока, равно как и 2 и 3 января, когда жители страны возвращаются домой после новогодних праздников, проведенных в гостях или на отдыхе.

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СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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