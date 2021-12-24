Морозы до 43 градусов зафиксировали в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Циклон принес в Приморье аномально холодную погоду, синоптики зафиксировали 43-градусные морозы, сообщил Примгидромет в своем аккаунте в Instagram.

"В прошедшие сутки антициклон обусловил в Приморье аномально холодную погоду. Среднесуточная температура воздуха на 23 метеостанциях оказалась ниже климатической нормы на этот день на 7-11 градусов. <...> Ночью в континентальных районах столбики термометров опустились до минус 25 - минус 35 градусов, на северо-востоке сильный мороз до минус 43 градусов, на побережье и юго-востоке минус 15 - минус 21 градуса", - говорится в сообщении.

Синоптическая ситуация сохраняется, регион остается под воздействием антициклона. Вместе с тем, уточняет Примгидромет, температура воды в бухте Золотой Рог немного выше нуля и из-за перепада температуры над водой наблюдается парение или морозное парение, образование клубов ледяного тумана. Такое явление возникает, когда температура воды выше температуры воздуха.

"Пик холода придется на первый выходной. Над Приморьем будет смещаться тропосферный циклон с очагом холода, местами пройдет небольшой снег. Морозы станут крепче, минимальная температура в ночные часы -30…-39 градусов, в горных районах до -45 градусов, на побережье -20…-25 градусов. День также морозный, -18…-26 градусов, на южном побережье местами -12…-17 градусов", - говорится в сообщении.

26 декабря небольшой снег местами сохранится, морозы будут ослабевать.