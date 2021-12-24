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Московский зоопарк можно будет посетить бесплатно за подарок животным с 25 по 30 декабря

В списке подарков, одобренных зоологической службой, находятся мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Акция "В зоопарке ждут подарки" пройдет в Московском зоопарке с 25 по 30 декабря, в рамках которой посетитель, принесший подарок для обитателей, получит право свободного прохода на территорию. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе зоопарка.

"Наши специалисты составили перечень тех вещей, которые придутся по душе и будут полезны животным. Это такой своеобразный вишлист, который гарантирует, что каждый подарочек будет использоваться по назначению, а не лежать без дела", - сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в списке подарков, одобренных зоологической службой, находятся мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине.

Подарок для обитателей зоопарка необходимо будет передать волонтерам в специальном пункте на главном входе. Там же участники акции получат бесплатный билет в зоопарк.

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