Совфед одобрил закон о лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения ПДД

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения правил дорожного движения.

Закон дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьей 264.2 и вводит ответственность за превышение скорости на величину более 60 км/ ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Санкции в таком случае предусмотрены в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух лет, обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ или же лишения свободы на срок до двух лет. Одновременно приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности по новой статье, имеет неснятую или непогашенную судимость и снова злостно нарушил ПДД, штраф для него уже составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, ему могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Также в качестве альтернативных видов наказания предусматриваются ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. В этом случае приговор также может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Действие новой статьи УК РФ не будет распространяться на нарушения, зафиксированные дорожными камерами.

Закон - ответ на запрос общества

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, этот резонансный закон был принят в рекордно короткие сроки.

"Но на мой взгляд, он явно отвечает общественному запросу - это пресловутая тема лихачества на дорогах. Мы обсуждали с коллегами и в Думе, и в главном государственно-правовом управлении то, что закон был принят в таком быстром порядке, и решили, что можно с пониманием отнестись к этой ситуации в силу наличия очевидного общественного запроса на более серьезную санкцию в отношении таких нарушителей", - сказал сенатор.

Со своей стороны председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что закон нужно было принимать давно. "Граждане настолько возмущаются этими лихачами. И блогеры, которые снимают еще это на видео, они просто представляют собой серьезную опасность для граждан, и смертельные случаи есть", - сказала спикер Совфеда. "Что они себе позволяют? Я надеюсь, что это отрезвит и блогеров, и не блогеров, которые позволяют себе столь серьезные нарушения правил дорожного движения", - добавила она.